Election day, il Governo invita le Regioni all’accordo su una data unica

“Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha reso al Consiglio dei ministri un’informativa in merito alle consultazioni elettorali regionali e al turno autunnale di elezioni amministrative per il rinnovo dei Consigli Comunali sciolti per infiltrazioni o condizionamenti della criminalità organizzata. Il Consiglio dei ministri ha espresso la raccomandazione alle Regioni di evitare la frammentazione degli appuntamenti elettorali e di convergere verso un’unica data di voto”. Lo riferisce il comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione.

Per individuare la data del voto in Umbria, Emilia Romagna e Liguria sarebbero in corso contatti tra le Regioni. A causa delle questioni tecniche legate alle procedure elettorali per l’Umbria risulta impraticabile fissare le urne a ottobre, come la Liguria per la quale quella rappresenta la scadenza limite. La data più probabile resta quindi il 17 novembre.

