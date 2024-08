StrettoWeb

Una donna di 43 anni, residente a Legnano ma in vacanza in Sicilia, è morta questa mattina all’ospedale di Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina. La 43enne, qualche giorno fa, sarebbe stata punta da un insetto, accompagnata in ospedale e successivamente ricoverata.

Nelle scorse ore la situazione è peggiorata drasticamente tanto da portare la donna al decesso.

