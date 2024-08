StrettoWeb

Sei agenti di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Torino sono rimasti feriti, in modo non grave, nel tentativo di sedare dei disordini scoppiati ieri in diversi reparti dell’istituto e proseguiti fino alla scorsa notte. E’ quanto si apprende da fonti informate.

