Dieta della longevità e obesità: “il bambino calabrese oggi a livello di quello americano” | VIDEO

Una serata dedicata a dieta e obesità quella che si è tenuta a Gioia Tauro, mediante l’impegno del Rotary Club. Ospite il Professore Valter Longo, considerato tra i 50 al mondo che si occupa di longevità e nutrizione. “La dieta della longevità è un po’ dappertutto, ma in questo territorio almeno una volta c’erano centenari che la facevano una versione della dieta. Ora c’è tanta scienza, un po’ in tutto il mondo. La differenza è tra un 50enne con tre, quattro farmaci al giorno e tre malattie croniche e un 80enne sempre sano e che non prende quasi niente”, ha detto il Professore nel servizio per StrettoWeb di Graziano Tomarchio, presente sul posto.

“Il bambino calabrese oggi è a livello dell’americano, se non anche superato, a livello di obesità. Servono gli interventi dei nutrizionisti, con l’ausilio delle scuole, quindi pagati dalle scuole”, ha aggiunto.

