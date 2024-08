Crotone – Messina di Coppa Italia, al via la prevendita dei biglietti

StrettoWeb

Il Football Club Crotone comunica che a partire da oggi, giovedì 8 agosto, prende il via la vendita dei biglietti per Crotone-Messina, gara valida per il Primo Turno Eliminatorio della Coppa Italia in programma sabato 10 agosto alle ore 21.00 allo stadio Ezio Scida.

Modalità acquisto

Settore Ospiti: 5 euro

I biglietti potranno essere acquistati online sul sito web di Ticket One e nei punti vendita TicketOne abilitati. Ai residenti nella provincia di Messina, e solo ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione ACR Messina, è consentito l’acquisto dei tagliandi esclusivamente nel settore ospiti. In tale settore, come da normativa vigente, la vendita è consentita fino alle ore 19 del giorno precedente la gara.

