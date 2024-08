Cosenza, altra grana: la prevendita non è ancora partita. I motivi e un rischio da scongiurare

StrettoWeb

Mettiamola così: ci sono state, in casa Cosenza, estati migliori. Quella attuale, a pochi giorni dall’inizio del campionato, non è delle più esaltanti. La vicenda Tutino, il deferimento della Figc col rischio penalizzazione, un mercato soporifero, le polemiche sui prezzi dei biglietti – e tanto altro – non hanno riacceso quell’entusiasmo che nei mesi scorsi, invece, si percepiva diverso, per qualche parola ma soprattutto per un po’ di fatti. Ora, però, è stato quasi tutto dilapidato.

E nelle ultime ore si è aggiunta un’ulteriore grana: la prevendita per il match contro la Cremonese non è ancora partita. Lunedì l’annuncio: aprirà martedì alle ore 16. Ma siamo a mercoledì e ancora non c’è la possibilità di acquistare biglietti. Secondo indiscrezioni, il problema è nell’assenza di steward, non presenti in numero almeno minimo per garantire l’attivazione della prevendita. Cosa significa questo? Che, se non dovesse essere risolta la situazione, il rischio è di una gara a porte chiuse, non essendo possibile la presenza dei tifosi. La società si sta attivando per provvedere alla risoluzione ed è possibile che nelle prossime ore siano attese ufficialità. Intanto, per ora, regna il silenzio.

