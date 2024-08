Cosenza-Cremonese, si comincia: Alvini sfida il suo passato, ma si parla di mercato: “Marras…”

StrettoWeb

Si parte. Comincia il campionato di Serie B. Per il Cosenza subito un impegno importante, contro la Cremonese, una delle favorite, sconfitta in finale playoff. Ha parlato della sfida, alla vigilia, l’allenatore rossoblu Alvini, che affronta la sua ex squadra. “Sono grato alla Cremonese, per me è stata un’esperienza straordinaria. Non ho in testa nessuna rivalsa personale. Domani inizia il mio 24° campionato, sarà la mia 803ª panchina e sono ben felice di essere qui. Scenderò in campo con tutta la gioia che ho, perché faccio quello che amo e metterò tutto insieme alla squadra e allo staff, per rendere felice la città”. Sulla partita di domani: “Ho le stesse sensazioni della partita contro il Torino, anche se ci aspetta una gara diversa. Sarà un match difficile contro un avversario importante, ma penso che il Cosenza metterà in campo le sue caratteristiche per fare bene”.

Non si può non parlare di mercato e di scelte: “Marras non sarà convocato, dietro abbiamo qualche problemino perché Camporese è squalificato, Gyamfi e Cimino sono alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni, vediamo se riusciamo a portare Venturi. Korufalidis? È in crescita e mi sta piacendo come tutti quelli che sto allenando, vedo la loro voglia di giocare. Ricciardi non lo conoscevo, ma sicuramente ci darà una mano ed è un arrivo gradito. Ha mostrato una qualità fisica importante, ci lavoreremo. Sarà della partita domani”.

