Cosenza, non c’è tempo per pensare a Mantova: arriva lo Spezia. Prezzi e info della prevendita

StrettoWeb

Una sconfitta beffa, sì, ma la consapevolezza che il Cosenza c’è ed è vivo. Non c’è tempo per pensare allo stop di ieri a Mantova, perché mercoledì sera al Marulla arriva lo Spezia. Il club comunica che è attiva dalle ore 17:30 di oggi, lunedì 26 agosto, presso lo Store e il botteghino Curva Nord e dalle 10:00 di domani 27 agosto 2024, presso tutti i punti vendita e online, la prevendita per la gara, che si giocherà alle ore 20:30 di mercoledì 28 agosto 2024.

Ogni utilizzatore dovrà presentarsi all’ingresso con:

Stampa del titolo cartaceo Documento d’identità valido (non sono utili le patenti prive di indicazione della residenza).

Orari botteghini

Di seguito gli orari d’apertura degli Store, gli indirizzi dei punti vendita esterni e il costo dei tagliandi per settore. Ricordiamo, inoltre, che i tagliandi possono essere acquistati anche tramite il circuito online Viva Ticket.

BOTTEGHINI Stadio San Vito – “Gigi Marulla”

Lunedì 26 agosto 17:30-19:00

Martedì 27 agosto 10:00-13:00/16:00 –19:00 (Curva Nord “Catena”)

Mercoledì 28 agosto 10:00-13:00 (Curva Nord “Catena”) 16:00- 21:15 (Curva Nord “Catena” – Curva Sud “Bergamini”)

STORE Via Arabia

Lunedì 26 agosto 17:30-20:00

Martedì 27 agosto 10:00-13:00/16:00 –20:00

Mercoledì 28 agosto 10:00 – 13:00/16:00- 20:00

Prezzi biglietti

CURVA SUD “BERGAMINI”: EURO 16,00 (NO RIDOTTO)

CURVA NORD “CATENA”: EURO 16,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA A: EURO 28,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA B: EURO 20,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA “RAO” EURO 26,00 INTERO – EURO 20 RIDOTTO

TRIBUNA ROSSA SUD “BRUNO”: EURO 40,00 INTERO – EURO 32,00 RIDOTTO

TRIBUNA BLU CENTRALE: EURO 65,00 (NO RIDOTTO)

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 2,00 CURVA SUD “BERGAMINI” – CURVA NORD “CATENA”

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 5,00 TRIBUNA A MAX 200 TAGLIANDI

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 5,00 TRIBUNA B MAX 200 TAGLIANDI

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 10,00 TRIBUNA “RAFFAELE BRUNO” SUD MAX 60 TAGLIANDI

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 10,00 TRIBUNA “RAO” MAX 60 TAGLIANDI

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 15,00 TRIBUNA BLU CENTRALE MAX 40 TAGLIANDI

Si ricorda che il tagliando “Lupacchiotto”, destinato all’under 14, può essere acquistato esclusivamente in abbinamento con il tagliando intero acquistato da un componente dello stesso nucleo familiare dell’utilizzatore under 14.

Punti vendita esterni

Bar Dello Stadio, via degli Stadi 133/135 – Cosenza

Il Pizzicagnolo, via degli Stadi 99 – Cosenza

Bar Edicola Perri, via S. Antonio dell’Orto 30/32 – Cosenza

Bar Parise, via Caloprese 44 – Cosenza

Bruzia Club Anni 80 2.0, via R. Misasi 71 – Cosenza

Betaland, viale Mancini snc, Palazzo Falbo & La Neve – Cosenza

InPrimaFila, via Marconi 140 – Cosenza

All-In Point, via Piave 54 – Cosenza

Spadafora New Games, corso Luigi Fera 20 – Cosenza

Eurobet Corner, via Popilia 250/N – Cosenza

Gruppo Giannino, via Misasi 84 – Cosenza

Tenuta Tabacchi, via Verdi 158 – Rende

Goldbet Quattromiglia, via Marconi 41 – Rende

Caffè Royal Via JF Kennedy 9 – Rende

Eurobet Andreotta, via F.Cilea 1 – Castrolibero

OldCafe’, via Pianette 78 – Montalto Uffugo

Goldbet, via Trieste 135 – Montalto Uffugo

SunDay Bar Via XXIV Maggio 49 Dipignano*

Black Gold, Contrada Cavoni – Luzzi

Tabaccheria Basile Via Incoronata 56 – Luzzi*

Stop Freeze, via Gullo 165 – Casali del Manco

Dany Music, corso Mazzini 57A – Castrovillari

Bar Eurobet, c.da Corso – San Marco Argentano

Caffè Etoile Piazza Selvaggi 15 San Marco Argentano*

Bar Lo Scoglio, Contrada Macchia 47 – Acquappesa

Bar Tabacchi I Saraceni, via SS 18 località Marinella 11 – Cetraro

Tabacchi Tocci, via Filippo Giuliani 58 – San Lucido

Tabaccheria Galati, viale Galeno 6-8 – Rossano Scalo

GIA data Handling, via P. Picasso 17 – Trebisacce

Fischiettomania, via Enrico Mattei 5 – Trebisacce

Royal Bar, via Provinciale 56 – Corigliano Calabro

Go-Kart Cartoleria, via Nazionale 147 – Crosia

Tabaccheria Basile, via Incoronata 56 – Luzzi

I tagliandi Lupacchiotto sono in vendita presso lo store ufficiale del Cosenza Calcio, sito in via Arabia e ai botteghini. L’acquirente dovrà necessariamente essere accompagnato da un parente o da un accompagnatore all’atto dell’acquisto ed entrambi dovranno essere muniti di carta d’identità (non è valida la tessera sanitaria).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.