Cosenza, Alvini: “delusi dalla penalizzazione. Mercato? Il Direttore era stravolto…”

StrettoWeb

Da una gara all’altra, a distanza di qualche giorno. E con, in mezzo, la penalizzazione. Alvini parla il giorno prima di Palermo-Cosenza: “il -4 è stato accolto con amarezza e delusione. La notizia è arrivata mentre stavamo lavorando. Però, per me, oggi il Cosenza ha 4 punti, non me ne sento zero. Pensiamo al Palermo, una squadra di valore che dopo la vittoria di Cremona ha iniziato il suo percorso”.

L’allenatore ha spiegato che potrebbe cambiare qualcosa in formazione, alla luce delle tre gare ravvicinate, e poi ha parlato dei nuovi arrivi di ieri, quasi sul gong. “Ricci e Strizzolo sono due calciatori graditi che abbiamo cercato, che portano dentro la squadra esperienza e partite di Serie B. Domani sono convocati pronti per giocare. La sessione è stata difficile, ho visto il Direttore stravolto e posso immaginare le difficoltà che hanno avuto”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.