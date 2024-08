Cosenza, che stangata: 4 punti di penalizzazione! Come cambia la classifica

StrettoWeb

“Nell’ambito di due diversi procedimenti, il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato il Cosenza (Serie B) con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e 10.000 euro di ammenda. Il TFN ha inoltre sanzionato con 18 mesi complessivi di inibizione Roberta Anania, all’epoca dei fatti legale rappresentante pro tempore del club. La società era stata deferita dalla Procura Federale per violazioni di natura amministrativa segnalate dalla COVISOC”.

E’ quanto si legge in una nota sul sito della Figc. Per Cosenza e i suoi tifosi è una vera e propria stangata, anche perché vanifica i 4 punti conquistati in queste prime tre gare. Così la squadra di Alvini finisce in fondo alla classifica, ultima e da sola a zero punti. Una mazzata psicologica su cui l’allenatore dovrà essere bravo a lavorare, anche alla luce delle buone cose fatte vedere in questo inizio di torneo. Quanto alla società, la tifoseria ha criticato molto – in questi mesi – l’atteggiamento del Presidente Guarascio, in merito a questa situazione e a un mercato che si può dire un po’ “soft”. Anche per questa vicenda non mancheranno le critiche.

Classifica Serie B

Dopo la decisione ufficiale, così cambia la classifica.

Reggiana 7 Juve Stabia 7 Salernitana 6 Sudtirol 6 Cesena 6 Pisa 5 Sassuolo 5 Spezia 5 Mantova 4 Modena 4 Cittadella 4 Palermo 3 Carrarese 3 Cremonese 3 Brescia 3 Catanzaro 2 Frosinone 2 Sampdoria 1 Bari 1 Cosenza 0 (-4)

