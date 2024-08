Coppa Italia: colpaccio Palermo a Parma, il Cosenza cade a Torino

StrettoWeb

Altra serata di Coppa Italia, a una settimana dall’avvio dei campionati di Serie A e B. Spicca, tra i risultati, il colpaccio del Palermo a Parma, a dimostrazione dell’ottimo precampionato della squadra di Dionisi e delle rinnovate forti ambizioni per questa stagione. Tornando al match, mattatore è Roberto Insigne, in grado di infilare il portiere avversario a ridosso dell’intervallo, portando così alla vittoria e al passaggio del turno al cospetto dei ducali, che si preparano al ritorno in Serie A dopo qualche anno.

Nessun miracolo invece per il Cosenza di Alvini, che perde a Torino per 2-0. Gara in salita praticamente da subito, dopo un minuto, per via dell’autorete di Camporese. A chiuderla, nel finale, Zapata, con un gol all’84’.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.