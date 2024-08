Il Console del Marocco accolto dal sindaco di Gioia Tauro

StrettoWeb

Il Console Onorario del Regno del Marocco per la Regione Calabria, Avv. Domenico Naccari è stato ricevuto presso gli uffici del Comune di Gioia Tauro dal neo Sindaco avv. Simona Scarcella. All’incontro hanno partecipato il Deputato on. Giovanni Arruzzolo, il Consigliere Comunale Luciano Mangione, gli Avvocati Giuseppe Saletta e Vincenzo Barca, Consiglieri dell’ordine degli Avvocati di Palmi.

Nel corso dell’incontro il Console ha ribadito l’ importanza strategica della sede regionale del Consolato a Gioia Tauro. Nella piana, infatti, soggiorna una nutrita comunità di cittadini marocchini da oltre trent’anni ben inseriti nel contesto sociale e lavorativo calabrese ed è presente il porto, primo per traffico merci in Italia ed ottavo in Europa.

La Sindaca ha manifestato il proprio orgoglio per la scelta operata dal Regno del Marocco di Gioia Tauro come sede Consolare regionale, ricordando che nel corso della seconda metà dell’800 vi erano undici rappresentanze consolari nella città da lei amministrata, tra cui quella degli Stati Uniti e quella della Gran Bretagna ed ha affermato che sosterrà con la propria attività amministrativa quella del Consolato.

Il Deputato Arruzzolo ha sottolineato che i rapporti del governo nazionale con il Regno del Marocco sono eccellenti, basti pensare alla scelta del Marocco nell’ambito del c.d. “piano Mattei” come partner negli investimenti. I Consiglieri dell’ordine degli Avvocati di Palmi hanno proposto di avviare rapporti diretti con ordini professionali marocchini, nonché scambi professionali e culturali. L’incontro si è concluso con l’intesa di proseguire in attività condivise, tendenti al rafforzamento delle sinergie tra i due paesi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.