Concerti a Milazzo, ecco le regole di comportamento per gli spettatori

StrettoWeb

Da giovedì 29 agosto a sabato 31 agosto in marina Garibaldi a Milazzo, nell’ambito dei festeggiamenti del patrono Santo Stefano, sono previsti tre spettacoli musicali che vedranno protagonisti il gruppo “Hasta la vista” (giovedì 29), Paolo Belli e la sua band (venerdì 30) e Arisa (sabato 31). Al fine di assicurare un corretto svolgimento delle manifestazioni sono state diramate delle regole di comportamento per il pubblico che qui di seguito riportiamo:

“Si comunica ai signori spettatori che – per motivi di sicurezza – l’accesso all’area della manifestazione è consentito solo dalle vie adiacenti alla Chiesa di San Giacomo> ed è vietato dalle vie Enrico Cosenz, Matteo Nardi, Riccardo D’Amico e vico Zirilli, le quali dovranno essere utilizzate solo per l’esodo dall’area o come vie di fuga.”. “Per ragioni di ordine pubblico, gii ingressi saranno presidiati e controllati da personale di sicurezza”. “È vietato sostare nelle vie di accesso, nelle vie di fuga e nel corridoio perimetrale di emergenza. “.

“In caso di necessità, utilizzare le vie di fuga segnalate e seguire le indicazioni degli addetti alla sicurezza”.

“All’Inizio ed alla fine dello spettacolo utilizzare le vie di accesso e di esodo, evitando assembramenti”. Vi invitiamo a seguire le istruzioni del personale di sicurezza che gestirà il flusso d’uscita”. “All’interno della area della manifestazione non sarà consentito: introdurre oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti e pericolosi per la pubblica incolumità; portare spray e liquidi di qualsiasi tipo, bastoni per i selfie; mezzi contundenti, bottiglie e contenitori di vetro, plastica e alluminio”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.