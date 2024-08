Clamoroso sull’A18 Messina-Catania: percorre 20km contromano in autostrada

StrettoWeb

Un uomo è stato fermato da una pattuglia della Polizia Stradale sull’autostrada A-18, nella scorsa nottata, dopo aver percorso contromano quasi 20 chilometri, viaggiando in direzione Messina sulla carreggiata che porta verso Catania. L’allerta è scattata attorno alle ore 1.30, quando agli allarmi di sicurezza e alle segnalazioni telefoniche si sono aggiunte le immagini delle telecamere a circuito chiuso, che immortalavano un veicolo che procedeva sulla corsia di sorpasso a forte velocità sfiorando gli altri veicoli.

Immediatamente, la pattuglia in modalità safety car ha rallentato e fermato il traffico all’altezza dello svincolo di Fiumefreddo, al fine di fermare il conducente in contromano in condizioni di sicurezza. Si tratta di un conducente di 75 anni residente in provincia di Catania, che è apparso subito agli agenti in evidente stato confusionale.

Molto probabilmente, dopo aver fatto ingresso per errore in autostrada, allo svincolo di Acireale, l’anziano ha invertito la marcia dirigendosi inconsapevolmente contromano sino allo svincolo di Fiumefreddo. L’uomo si trovava in stato confusionale: non sapeva dove si trovava, era spaventato dai fari delle altre auto, credendo di essere su una strada urbana. Gli agenti hanno inizialmente chiamato un’ambulanza ma, a parte lo stato confusionale, l’uomo sta bene fisicamente, quindi, non è stato necessario trasportarlo in ospedale. Portato, poi, in caserma è arrivato anche il familiare, allertato dalla sala operativa della polizia stradale. Per il conducente scatterà la revoca della patente e una multa salatissima: l’importo varia da 2.046 a 8.186 euro. Inoltre, perderà dieci punti dalla patente e incorrerà nel fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

