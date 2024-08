Cittanova, già iniziato l’afflusso di pubblico per la Festa Nazionale dello Stocco

StrettoWeb

È iniziato sin dalle ore del mattino l’afflusso di pubblico a Cittanova in attesa della XXIII Festa Nazionale dello Stocco di questa sera. L’imponente servizio d’ordine, insieme al lavoro encomiabile degli organizzatori, consentirà a magliaia di persone di vivere al meglio un’esperienza straordinaria. Insomma, il conto alla rovescia è iniziato e l’attesa è finita. Il grande giorno della XXIII Festa Nazionale dello Stocco è finalmente arrivato. Oggi Cittanova torna capitale dell’enogastronomia d’eccellenza e della grande musica italiana, in un teatro sotto le stelle ormai celebre in tutto il Sud Italia. Ospiti attesissimi, i Nomadi con il loro tour per l’unica data calabrese nel mese di agosto.

È davvero tutto pronto. La straordinaria macchina organizzativa messa in campo dall’Associazione Turistica “Pro Loco” e dall’Azienda Stocco&Stocco ha allestito un percorso dedicato al gusto, alla musica e al divertimento che non ha pari. La manifestazione ha il sostegno e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Cittanova ed è riconosciuta e sostenuta dalla Tørrfisk fra Lofoten (lo stoccafisso della Isole Lofoten che ha ottenuto il sigillo di qualità IGP dall’Unione Europea). Due i concerti in programma: in viale Campanella si esibiranno i “Nomadi” (ore 22, ingresso libero) in piazza Calvario, invece, si ballerà sulle note di Cosimo Papandrea (ore 24, ingresso libero). Una notte di luci e musica, divertimento e cultura.

Quindi la Sagra dello Stocco, vero momento identitario dell’evento. Per la XXIII edizione il menù propone piatti pregiati selezionati da chef d’eccezione: antipasto di stocco crudo e frittellina; un primo piatto a base di stocco e ventricelle; due secondi piatti con stocco e baccalà.

Torna, dunque, uno dei momenti più attesi dell’estate calabrese: una kermesse costruita su un binomio consolidato, tra enogastronomia d’eccellenza e musica d’autore. Un percorso di bellezza e colori che coinvolgerà, ancora una volta, migliaia di persone: tra appassionati, turisti, curiosi. Altri dettagli dell’evento: sul palco della Festa salirà anche il giovanissimo Michele Bruzzese, cantante di appena 11 anni originario di Melicucco che, nel 2023, ha incantato il pubblico del talent show “The Voice Kids” di Antonella Clerici. Ad allietare la Sagra, invece, la musica di Angelo Laganà e della sua fisarmonica.

