Cinquefrondi: attentato alla rete idrica, ignoti si introducono nell’acquedotto di “Parlato” e lo distruggono | VIDEO

Non mancava la carenza idrica a causa di una grave siccità che sta mettendo a dura prova i comuni calabresi, adesso ci si mettono anche i criminali. Il comune di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, ha subito, nella notte, un grave attentato: ignoti si sono introdotti nell’acquedotto comunale di Parlato distruggendolo. Il comune guidato dal Sindaco Michele Conia ha comunicato che “a causa di quanto successo non sarà garantita l’erogazione dell’acqua potabile nelle seguenti zone: Petricciana, Ventriconi, Sgradi, Merlo e Grecà”.

Il sindaco Conia: “vigliacchi”

“Vigliacchi. Questa notte sono stati fatti dei gravi danni all’acquedotto di “Parlato”. Ennesimo danno contro il popolo che è la vera vittima di queste menti e braccia “malate”. Ora basta”, afferma indignato il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia.

