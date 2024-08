Catanzaro-Sassuolo nel podio per spettatori presenti. Poi quella frase sul Real Madrid e l’arrivo dalla Serie A

StrettoWeb

Settimana importante in casa Catanzaro, che domenica sera ha ben esordito contro il retrocesso Sassuolo. 1-1 il risultato finale: una vittoria, per i giallorossi, non sarebbe stata rubata per le occasioni create, ma – per il finale folle e il rischio beffa, con rigore sbagliato da Laurienté al 95′ – alla fine il pari va bene e viene accolto con soddisfazione. La gente lo ha capito, aveva risposto presente e lo stesso la società spera possa fare domenica prossima contro la Juve Stabia.

Sì, perché il “Ceravolo”, come molte volte la scorsa stagione, era totalmente esaurito, sold out. Per questo, è rientrato nel podio delle gare più seguite del primo weekend della Serie B 2024-2025. Con 12.490 spettatori, il match è dietro solo a Bari-Juve Stabia e a Frosinone-Sampdoria, davanti a piazze come Salerno, Cesena e Reggio Emilia.

Uno stadio che trascina, addirittura, “anche se arrivasse il Real Madrid”. E’ più o meno quanto affermato dal telecronista DAZN nel corso della sfida di domenica sera. Il Catanzaro ha appena pareggiato e, nei minuti successivi, è scatenato, pronto a segnare il secondo. Una sensazione che i tifosi hanno rivissuto, perché spesso accadeva anche nella scorsa stagione. “L’abbiamo visto anche lo scorso anno: possono cambiare gli allenatori, gli interpreti, ma è come se sotto la maglietta qualcosa rimanesse sempre addosso, si chiama DNA. E il Catanzaro, sul suo campo, spesso quando segna, per i 5 minuti successivi, puoi mettergli anche di fronte il Real Madrid, ma troverà il modo per creare occasioni”, le parole del telecronista.

Capitolo mercato. In attesa dell’ufficialità per Seck, il club è pronto ad accogliere Tommaso Cassandro, fresco di panchina in Serie A con il Como ieri sera allo Stadium contro la Juventus.

