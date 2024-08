Catanzaro, l’entusiasmo non si ferma: contro il Sassuolo il “Ceravolo” è già sold out

StrettoWeb

Nonostante la rivoluzione tecnica, qualche cessione pesante e il poker subito a Empoli in Coppa Italia, l’entusiasmo in casa Catanzaro non si è mai fermato e anzi continua ad aumentare. Per il match di domenica sera contro il retrocesso Sassuolo, infatti, lo stadio “Ceravolo” è già sold out. Agli oltre 5 mila abbonamenti già sottoscritti (ma la campagna è ancora aperta) si deve poi aggiungere un numero simile di tessere sottoscritte per la singola partita, che portano le presenze al totale riempimento dell’impianto.

Già nella scorsa stagione lo stadio è andato spesso sold out, a dimostrazione della bella annata e del gioco mostrato dalla squadra di Vivarini. Ora la città si aspetta che Caserta possa replicare, nonostante l’apertura di un nuovo ciclo e la presenza di tanti giovani.

