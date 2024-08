Catania, grandi numeri nonostante un mese movimentato: gli abbonamenti sono oltre 11 mila

StrettoWeb

Lanciata un mese fa, il 23 luglio 2024, in merito alla campagna abbonamenti del Catania, su StrettoWeb titolavamo: “pronti numeri da Serie A”. E di fatti, anche più o meno burrascosi, in questo mese, ne sono accaduti, su tutti il discorso fideiussione, una piazza sorprendentemente delusa e negativa, un mercato che non ha ancora permesso di completare la rosa.

Nonostante ciò, però, gli abbonamenti hanno superato quota 11 mila. E… sì, sono numeri da Serie A. Anche alla luce delle situazioni sopracitate. Certo, Catania è Catania, una piazza – per numeri – da Serie A, appunto, ma oltre 11 mila abbonati in Serie C sono comunque, e sempre, tanta roba.

