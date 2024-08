Carlo Verdone a Panarea, stregato dalle Isole Eolie: “luoghi magnifici”

StrettoWeb

Un altro vip stregato dalle Isole Eolie. Non fa notizia, non lo ha mai fatto. Fascino e splendore sono sotto gli occhi di tutti da sempre. E Carlo Verdone non fa nulla per nasconderlo. Il noto attore è in vacanza a Panarea: “Cala Junco, Panarea. Non conoscevo bene le Eolie. Meglio tardi che mai. Luoghi magnifici, da rivedere. È uno dei miei ultimi bagni prima di tornare al lavoro di scrittura. Un abbraccio forte a tutti”.

Così ha scritto sui social, accompagnando al testo un selfie direttamente dall’isola, dopo un bagno e con il mare sullo sfondo.

