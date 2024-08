Calciomercato Messina, c’è un ritorno: ufficiale Luciani. Cambia la formula

StrettoWeb

Nell’indifferenza (e nel disinteresse) generale, in un clima di contestazione, in un cantiere aperto, con l’esordio in campionato sempre più vicino (domenica sera contro il Potenza), il Messina continua a ufficializzare nuovi arrivi sul mercato. Uno è Titas Krapikas, portiere classe ’99 che si legherà al club biancoscudato per un anno, fino al 30 giugno 2025.

L’altro, in realtà, è un ritorno: Pierluca Luciani. Questa volta il classe 02′ arriva a titolo definitivo dal Frosinone e indosserà la maglia biancoscudata fino al prossimo 30 giugno 2025. Continuano, dunque, i contratti annuali, sulla falsariga di quanto accaduto finora. Con il rischio, anzi la certezza, in caso di salvezza – a queste condizioni tutt’altro che scontata – che nell’estate prossima si verifichi l’ennesima rivoluzione, con Sciotto a tenere ancora sotto scacco una città e una tifoseria che non lo vogliono più.

