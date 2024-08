Calciomercato Catanzaro, tra ufficialità e obiettivi concreti. E il “Ceravolo” già ribolle per la Juve Stabia

StrettoWeb

Il calciomercato del Catanzaro continua a muoversi tra ufficialità e obiettivi concreti. La squadra, contro il Sassuolo alla prima, ha fatto vedere buone cose, ma è risaputo che serva ancora qualche puntello strategico per renderla ancora più competitiva, anche alla luce delle cessioni di alcuni elementi titolari importanti. Le ufficialità sono da riferirsi agli ultimi due calciatori già vicini da giorni: Seck e, nelle ultime ore, Cassandro.

L’annuncio e le parole di Cassandro

“L’US Catanzaro si assicura a titolo temporaneo dal Como le prestazioni sportive del difensore Tommaso Cassandro. Il terzino destro classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Bologna, ha disputato il primo campionato tra i professionisti con la maglia del Novara, per poi passare in serie B al Cittadella, formazione con cui ha giocato per due intere stagioni prima di passare, nel mercato invernale della terza, al Lecce in serie A. Nella scorsa stagione è stato, con 20 presenze, tra i protagonisti della promozione in massima serie dei Lariani. Cassandro arriva in giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nel caso di esercizio del diritto, si legherà al club fino al 2027″, si legge nella nota del club.

“Quella passata è stata una bella annata a livello personale e collettivo – dice Cassandro raccontandosi ai microfoni del club – in cui il Catanzaro ci ha dato filo da torcere. Al Ceravolo abbiamo trovato un’atmosfera incredibile, con tutta la tifoseria che spingeva la squadra, che spero di rivivere anche quest’anno. Anche domenica scorsa, nella partita contro il Sassuolo, ho visto in tv uno stadio gremito che supportava i propri giocatori e questo aiuta a raggiungere gli obiettivi. Tutti mi hanno parlato bene di questa società, sono contento di essere qui e iniziare questa nuova avventura. Cercherò di dare il massimo per toglierci belle soddisfazioni assieme ai compagni e ai tifosi”.

Parlando delle proprie caratteristiche, Cassandro si descrive come “un giocatore di gran gamba, che lavora sugli inserimenti senza palla e gli uno-due. Dal punto di vista caratteriale credo di avere grande spirito di sacrifico e dedizione al lavoro, spero di mettermi subito a disposizione della squadra”. Cassandro si è distinto anche per il suo impegno fuori dal campo: ha conseguito prima la laurea in Scienze motorie indirizzo calcio, poi nello scorso mese di febbraio la laurea magistrale in Management dello sport: “Lo studio è una cosa che mi aiuta al di fuori del calcio, mi serve a migliorarmi e a mantenere la mente allenata e impegnata su vari obiettivi, allontanando le distrazioni a cui può portare il tempo libero”.

Le altre trattative

Ma il mercato non è affatto chiuso, anzi. Uno degli obiettivi più concreti è Mamadou Coulibaly, centrocampista senegalese classe 1999 della Salernitana. Quest’ultimo darebbe dinamicità e freschezza al reparto. Ma servirebbe anche un po’ di qualità davanti, per sostituire Vandeputte. Nel suo ruolo sono arrivati alcuni calciatori, ma tutti giovani. Qualcuno con più esperienza potrebbe essere Di Mariano del Palermo, Buonaiuto della Cremonese o Morachioli del Bari, tra gli ultimi nomi nel taccuino di Polito.

Catanzaro-Juve Stabia, le ultime dal “Ceravolo”

Sul fronte campo, “si comunica che per la gara Catanzaro – Juve Stabia, in programma domenica 25 agosto alle ore 20:30 al “Ceravolo”, sono esauriti i biglietti per la Curva “Massimo Capraro” e i Distinti “Giorgio Tosatti”. Restano disponibili i tagliandi per gli altri settori”. Così in una nota il club, che annuncia con entusiasmo il tutto esaurito per i due settori. L’obiettivo è un altro sold out generale, come accaduto contro il Sassuolo.

Intanto è partita anche la prevendita per il primo match stagionale in trasferta, a Cesena. “Il Cesena FC ha comunicato le modalità di vendita e i costi dei biglietti per la gara Cesena – Catanzaro di mercoledì 28 agosto 2024 alle ore 20:30. I biglietti per il Settore Ospiti – Curva Ferrovia sono disponibili online e nei punti vendita abilitati Vivaticket al prezzo unico di € 18,00. Per i supporter della squadra ospite sarà possibile acquistare i tagliandi del settore loro dedicato fino alle ore 19:00 di martedì 27 agosto”, scrive in una nota la società bianconera.

