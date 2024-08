Bova Marina, è morta Suor Angela Iiriti: “esempio di dedizione, umiltà e servizio verso il prossimo”

StrettoWeb

L’Amministrazione Comunale di Bova Marina esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Suor Angela Iiriti. “Suor Angela – c’è scritto in una nota– ha rappresentato per la nostra comunità un esempio di dedizione, umiltà e servizio verso il prossimo, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. Nel corso degli anni, Suor Angela ha svolto la sua missione con amore e determinazione, contribuendo in maniera significativa alla crescita spirituale e sociale della nostra comunità. La sua opera, intrisa di valori cristiani e di umana solidarietà, ha arricchito la vita di tante persone, specialmente dei giovani, ai quali ha sempre riservato un’attenzione particolare”.

In questo momento di dolore, l’Amministrazione Comunale di Bova Marina si stringe “con affetto alla famiglia di Suor Angela e all’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, esprimendo le più sentite condoglianze e assicurando la vicinanza di tutta la comunità”.

