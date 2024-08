StrettoWeb

Che tragedia a Villar Pellice, in provincia di Torino, dove un bimbo di 4 anni è morto schiacciato da un trattore. Immediatamente allertati i soccorritori, il piccolo era in arresto cardiaco ed è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Il bambino è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Regina Margherita di Torino. Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.

