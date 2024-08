Biden: “Trump è un perdente, Kamala la scelta migliore”

StrettoWeb

Joe Biden chiude la prima giornata della convention democratica a Chicago con un’ovazione non solo da parte dei delegati ma anche da tutti gli oratori che hanno parlato prima di lui. “Non c’è posto negli Stati Uniti per la violenza politica. La democrazia ha prevalso e adesso deve essere mantenuta”, ha dichiarato attaccando il suo rivale Donald Trump in un discorso di 40 minuti. “Non si può amare il proprio Paese solo quando si vince“, ha incalzato ribadendo che la minaccia del tycoon “è ancora viva e se perde si rischia un bagno di sangue”.

“Trump è un bugiardo, un perdente e un criminale condannato. L’America è prospera e vincente. Non c’è nessun Paese al mondo che non pensi che l’America deve guidarlo“, ha attaccato ancora Biden.

