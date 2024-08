Beach Soccer – Under 20: finale Scudetto tra Lazio e Lamezia

StrettoWeb

Saranno Lazio e Icierre Lamezia a contendersi la quarta edizione dello Scudetto Under 20 Puntocuore domani alle 18.30 sulla sabbia del Beach Stadium di Genova, zona Levante. La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN. Una finale inedita tra due squadre dai destini diversi. I biancocelesti, alla ricerca del primo trofeo nei loro quattro anni di storia, sono riusciti a centrare la seconda finale Scudetto dopo quella del 2021, l’anno del primo storico campionato Under 20. I lametini nei loro due anni di vita sportiva hanno già disputato una finale alzando al cielo l’ultima Coppa Italia. Secondo tentativo per entrambe le squadre che si sono liberate del fardello Farmaè Viareggio capace di vincere i primi tre Scudetti.

La Lazio torna in finale dopo tre edizioni. Non ci riusciva dal 2021, l’anno della fondazione della competizione Under 20 Puntocuore da parte del Dipartimento Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti. I biancocelesti in semifinale sono riusciti a superare una bella Happy Car Sambenedettese al termine di una gara che ha onorato al meglio il beach soccer giovanile. La Lazio ha fatto la differenza nella seconda metà della gara grazie ai gol di Andriani, Shalabi, D’Agostino (sesto timbro nella competizione) e Festuccia. Quest’ultimo ha deciso di segnare il primo gol in Campionato nel momento migliore, la rete che ha consegnato il successo ai suoi. Al club marchigiano non è bastata la doppietta di De Baptistis che è arrivato a quota sette in Campionato. Una firma anche per D’Angelo. La Samb deve rimandare l’appuntamento con la sua prima finale in quattro anni di vita sportiva.

L’Icierre Lamezia ha piazzato l’ultimo allungo vincente in una corsa a perdifiato con il Catania Fc. Il 6-4 con cui i lametini hanno battuto gli etnei è maturato negli ultimi minuti del match. Come nel 2023 anche in questo 2023 Lamezia ha sorpassato Catania all’ultima curva. Protagonista della gara Giuseppe Cristaudo autore di un poker inaspettato se pensiamo che il giocare del Lamezia aveva segnato tre gol in tutta la stagione. E non basta. In questa gara hanno esultato anche Mannarino e Sirianni, il primo al secondo centro in Campionato, il secondo al primo timbro in assoluto…anche questa è la magia del beach soccer. Nel Catania invece ha fatto centro chi l’ha sempre fatto durante tutta la stagione: Theodoro (tripletta, nove gol in tutto), e Maurizi Giuffrida (quarta firma nel 2024).

