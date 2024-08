Audace Cerignola-Messina, parla Modica: “affrontiamo squadra importante”. E sul mercato…

StrettoWeb

“In questo momento stiamo bene, anche se abbiamo meno recupero rispetto al Cerignola, perché loro hanno giocato due giorni prima, ma abbiamo provato a gestire bene le energie. Recuperiamo Marino e Cominetti, erano solo affaticamenti, ed è arrivato Petrucci, che è tra i convocati. La squadra avversaria è importante, che va fuori casa e fa 4 gol, che da anni si consolida e conferma sempre di più nell’elite di questo girone. Fanno i playoff da anni, è una compagine organizzata, allenata da uno dei più bravi allenatori della Serie C per quanto concerne il suo sistema di gioco”. Così l’allenatore del Messina Modica alla vigilia dell’anticipo del girone C di Serie C di domani sera in casa dell’Audace Cerignola.

Sul mercato: “i ragazzi li abbiamo scelti consapevolmente in merito a quello che poteva essere il nostro budget, ma anche per ciò che potevano rappresentare a livello tecnico e di applicazione. Sono contento per quanto profuso contro il Potenza, ma dobbiamo dare continuità, consolidarci, migliorare la qualità tecnica, sapendo che il campionato è difficile”. Sull’ultimo arrivato, Petrucci: “con lui abbiamo preso un giocatore di qualità e spessore, ma ora occorre che lui si metta dentro il nostro mondo tecnico-tattico, quanta benzina possa avere in corpo, cercando di portarcelo dietro. In attesa di recuperare Re e Morleo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.