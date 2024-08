Gli Anzianotti pronti alla 60ª edizione della Traversata dello Stretto

StrettoWeb

Un’Angela e tre Giovanni. Gli Anzianotti sono pronti con il loro dream team a rinnovare il mito di Scilla e Cariddi in occasione della 60ª edizione della Traversata dello Stretto. La nuotatrice De Luca e il trio delle meraviglie Bruno – De Maria – Mazzuca si stanno preparando mentalmente all’impresa, dopo un anno di allenamento (coi mister Daniele Maletta e Biagio Gagliardi) e le prime gare in acque libere già archiviate con successo.

La grande classica del nuoto di fondo è in programma domenica 4 agosto a partire dalle 10 con arrivo al porticciolo turistico Marina dello Stretto di Villa. Non un’edizione come tante, viste le ricorrenze speciali: 70 anni esatti dalla prima Traversata del 1954 e 30 anni dalla prima gara del Centro Nuoto Villa, tuttora organizzatori in carica. Le novità che andranno a impreziosire la gara di domenica riguardano specifiche introduzioni tecniche non di poco conto: sarà implementato un rilevamento elettronico dei passaggi di boa posti lungo il percorso (miglioria che permette di aumentare ulteriormente la regolarità della gara, certificando i passaggi obbligatori di ogni singolo nuotatore) e sarà possibile segnare il tempo da spiaggia a spiaggia e qui nasce una sfida nella sfida. Non solo: gli agonisti in gara si daranno battaglia per arrivare primi alla meta ma anche per vincere il “premio Telepass”, uno speciale riconoscimento riservato al più veloce in grado di raggiungere la sponda calabrese alla boa di virata.

Cambia e migliora poi il modo di seguire la Traversata: scaricando l’app “TracTrac” si potrà seguire in tempo reale lo svolgimento della competizione. Come? Grazie alla prima sperimentazione assoluta nel panorama mondiale di nuoto: i master avranno un tracker gps all’interno della propria boetta e sarà possibile seguirli in tempo reale, aumentando di gran lunga anche la sicurezza degli atleti. Ma chi vorrà seguire dal vivo la gara – e si aspettano come ogni anno grandi presenze – lo potrà fare con maggiore contezza di ciò che accade in mezzo allo Stretto, visto che grazie alla collaborazione del Comune di Villa San Giovanni all’arrivo saranno posti dei maxi schermi dai quali sarà possibile seguire una diretta della gara curata da Video Touring.

Infine una menzione a parte una novità di valenza storica sul piano sportivo e non solo: è stato infatti ufficializzato il gemellaggio tra la Traversata dello Stretto e la Capri-Napoli. Le due classiche monumento del nuoto di fondo italiano, finalmente, suggellano un’amicizia organizzativa voluta da entrambe le parti.

Ora testa alla gara e conto alla rovescia, mentre prosegue la fitta rete d’impegni che porterà alla Traversata dello Stretto: il sorteggio per l’abbinamento tra barcaioli e atleti sarà il prossimo passo, contestualmente all’allestimento del campo gara e della zona arrivo al porticciolo turistico Marina dello Stretto. L’appuntamento più atteso prima della gara è la riunione tecnica in cui tutti i nuotatori si ritroveranno sabato 3 agosto sempre presso il molo in cui sarà posto l’arrivo per ultimare i preparativi prima di scendere in acqua e vivere, come sempre, non una gara ma un’emozione.

