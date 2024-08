Aeroporti, Wilson (Ryanair): “trasformeremo la Calabria. E su Reggio…”

StrettoWeb

In un’intervista al gionale “La Stampa”, Eddie Wilson, amministratore delegato di Ryanair, parla dei progetti della sua compagnia: “l’anno scorso sono andato a Reggio Calabria e adesso è collegata con circa 10 diversi servizi per Milano, la Spagna, il Regno Unito, la Germania. Trasformeremo la Calabria come abbiamo trasformato la Sardegna”.

“Quest’anno trasportiamo oltre 62 milioni di passeggeri in Italia. E’ il nostro mercato di maggior successo, a dispetto del governo centrale, che non fa nulla per incoraggiarci, a differenza delle Regioni“, rimarca Wilson. L’amministratore delegato poi parla dei competitor: “EasyJet non cresce più, WizzAir cerca di competere con noi ma non tiene il passo con la nostra espansione”.

“Prezzi dei biglietti? Negli ultimi anni il carburante è rincarato, l’inflazione generale e i costi del personale sono aumentati. Noi continuiamo a offrire un servizio eccezionale ai viaggiatori italiani”, evidenzia Wilson. “Flessione?L’ultimo trimestre non è stato buono, ma noi pensiamo a lungo termine. Il confronto del 2024 con l’anno scorso è difficile perché nel 2023 abbiamo approfittato della ripresa del traffico aereo e siamo cresciuti del 30%. Non siamo di quelli che quando arriva una crisi e le cose vanno male perdono la testa”, conclude Wilson.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.