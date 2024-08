Aeroporti, i dati di luglio e il parziale annuo: nessuno in Italia come Reggio Calabria, ha già eguagliato il totale 2023 | DATI

StrettoWeb

Assaeroporti, l’Associazione Italiana dei Gestori degli Aeroporti del nostro Paese, ha appena pubblicato i dati ufficiali del traffico di tutti gli scali riferiti al mese di luglio 2024 con il parziale progressivo dei passeggeri annui che ci consente di avere il totale dei primi sette mesi del 2024. I numeri sono molto importanti e fotografano lo stato di salute degli scali di Calabria e Sicilia, con le importanti novità di questa stagione su cui spicca l’arrivo, da fine aprile e quindi ormai da oltre tre mesi, di Ryanair all’Aeroporto di Reggio Calabria.

Straordinarie le performance dell’Aeroporto di Catania, che nonostante le numerose chiusure per i vari episodi di maltempo e delle eruzioni dell’Etna, si conferma il principale scalo dell’estremo Sud e tra i principali d’Italia (è quinto in assoluto dopo Fiumicino, Malpensa, Bergamo e per un soffio Napoli). Vediamo i dati iniziando da quelli mensili.

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi a Luglio 2024

Catania 1.268.154 ( +53,8% )

( ) Palermo 1.019.187 ( +3,4% )

( ) Lamezia Terme 312.229 ( -6,6% )

( ) Trapani 144.352 ( -43,3% )

( ) Lampedusa 70.145 ( +2,4% )

( ) Reggio Calabria 61.262 ( +90,4% )

( ) Comiso 41.177 ( -55,2% )

( ) Crotone 34.874 ( +51,2% )

Come possiamo vedere, anche a luglio quello di Reggio Calabria è l’Aeroporto che cresce di più in termini percentuali. Il dato di Catania è clamoroso nella variazione percentuale soltanto in modo apparente, in quanto a luglio dello scorso anno aveva dovuto chiudere a lungo per l’incendio che ne aveva compromesso la funzionalità. Lampedusa fa il botto, come accade ogni anno a luglio per il turismo estivo. Molto bene anche Crotone, male Comiso. Si mantengono su standard importanti, seppur con trend differenti, Palermo e Lamezia Terme.

Vediamo i dati parziali annui.

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi da Gennaio a Luglio, nei primi sette mesi del 2024

Catania 6.992.533 ( +18,5% )

( ) Palermo 5.033.294 ( +9,6% )

( ) Lamezia Terme 1.503.745 ( -8,7% )

( ) Trapani 604.311 ( -23,4% )

( ) Reggio Calabria 284.734 ( +75,4% )

( ) Lampedusa 170.107 ( +3,1% )

( ) Crotone 151.189 ( +14,7% )

( ) Comiso 142.005 ( -29,7% )

A Reggio Calabria il primato dell’aeroporto che cresce di più in assoluto: con un +75% abbondante di parziale annuo, è il migliore in Italia e ha già eguagliato il totale dei passeggeri annui del 2023. Catania va sempre meglio, cresce molto anche Palermo, benissimo Crotone che sfiora un +15% arrivando a numeri assoluti senza precedenti per lo scalo pitagorico.

