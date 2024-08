Acr Messina, Modica ci ripensa e parte per Crotone

StrettoWeb

Mister Modica, che non è partito con la squadra ieri, ha deciso di raggiungere i suoi per la partita di stasera. Nella giornata di ieri eravamo stati noi ad anticipare la notizia, poi riportata anche dalle altre testate giornalistiche, che il tecnico del Messina non era partito con la squadra per la partita in trasferta a Crotone di Coppa Italia Serie C.

L’assenza era stata giustificata per “motivi familiari”, con il dubbio che il mister non raggiungesse la squadra in tempo per il match. Nella giornata di oggi il Mister ha deciso di partire e in extremis sarà presente allo Scida.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.