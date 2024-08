Acireale, migranti ripuliscono Villa Belvedere dalla cenere dell’Etna

StrettoWeb

I migranti ospiti dei progetti Sai (Sistema accoglienza integrazione) sul territorio di Acireale saranno impegnati, mercoledì 28 agosto, dalle 6 alle 12, in una pulizia straordinaria della Villa Belvedere dalla cenere dell’Etna. L’iniziativa è realizzata in collaborazione tra il Consorzio di cooperative sociali Il Nodo di Catania e il Comune di Acireale.

I cittadini stranieri che parteciperanno vivono sul territorio da tempo, in piccoli gruppi dislocati in appartamenti in città, secondo il modello dell’accoglienza diffusa. Sono tutti impegnati in percorsi educativi e professionalizzanti. «Non è solo un’occasione per restituire qualcosa di buono alla comunità, ma anche per costruire senso di appartenenza e partecipazione», spiega Fabrizio Sigona, presidente del Consorzio Il Nodo.

Mercoledì mattina, alle 11, il sindaco di Acireale sarà alla Villa Belvedere per conoscere i ragazzi e gli operatori del Sai acese, progetto reso possibile anche grazie al contributo dell’assessorato ai Servizi sociali della città dei cento campanili.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.