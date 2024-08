Accadde oggi, 79 anni fa gli USA sganciavano la prima bomba atomica su Hiroshima

StrettoWeb

Ricorre oggi una data tragica per la storia dell’umanità. La mattina del 6 agosto del 1945, esattamente 79 anni fa, alle 8:14 gli americani sganciano la prima bomba atomica sul Giappone, precisamente a Hiroshima. In 70 mila muoiono all’istante, spazzati via dalla potenza della deflagrazione dell’ordigno, come circa il 90% degli edifici presenti in città. Altri 100 mila moriranno nelle settimane e nei mesi successivi a causa delle ferite riportate e per l’avvelenamento da radiazioni. In questo modo, gli Stati Uniti intendono mettere la parola fine sulla seconda guerra mondiale, infliggendo un colpo mortale ad un avversario estremamente determinato a continuare il conflitto.

Tre giorni dopo, il 9 agosto, un altro bombardiere americano sgancerà una seconda bomba atomica, sopra la città di Nagasaki, uno dei più importanti porti del Giappone, uccidendo all’istante circa 40 mila persone e ferendone altre 55 mila. Nel complesso il numero dei morti, tra decessi diretti ed indiretti, causati dai due bombardamenti supererà abbondantemente le 200 mila unità. Una tragedia immane, per un popolo che si riprenderà dalla distruzione decenni dopo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.