Virtus Messina, si conclude la prima tranche di mercato: tutti gli acquisti

La ratifica dell’accordo raggiunto con l’esperto attaccante Davide Arigò è stata solo la prima di una serie di annunci diffusi sui canali social del club: la Virtus Messina spinge dunque il piede sull’acceleratore in vista della prossima stagione agonistica. Con un organico ancora da delineare in tutte le proprie parti, i vertici societari della Virtus Messina, in sinergia con il direttore generale Marco Metallo ed il direttore sportivo Giuseppe Raffaele, stanno conducendo un lavoro finalizzato alla ricerca di interessanti profili, in modo da offrire a mister Nunzio Trischitta un’ottima base di lavoro sulla quale costruire i successi che la compagine siciliana vuole ottenere nell’imminente futuro.

I nuovi acquisti

All’acquisto di Arigò è seguito quello di Danny Grillo, intrigante innesto con una significativa esperienza estera (divisa fra Malta e San Marino) e che vanta minuti giocati anche nei preliminari di UEFA Conference League (con la maglia del Tre Penne). Ufficializzati in seguito i giovani estremi difensori Aldo Campolo (ex “Beretti” Reggina) e Diao Mory, i fratelli Rotella (Simone e Fabrizio, quest’ultimo con trascorsi in categorie superiori), l’ex Football Club Messina e Messana Alessio Forganni e il giovane attaccante Giovanni Napolitano, al rientro da un brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco negli ultimi mesi.

Gli ultimi due acquisti in casa Virtus Messina vanno ad alzare il tasso qualitativo del reparto difensivo giallorosso: trattasi di Gianluca Gentiluomo e Manuel Mannino. Gianluca Gentiluomo, nato nel 1997, può vantare importanti esperienze: una carriera divisa fra varie formazioni del territorio della provincia peloritana, quali l’Igea Virtus di Barcellona (piccola parentesi), il Real Itala Franco Zagami, la Jonica, lo Sporting Club Messina ed il Taormina. Tappa anche presso il Football Club Messina di Rocco Arena. Difensore che fa della velocità e delle doti balistiche i propri punti di forza, Gentiluomo decide di ripartire dal progetto Virtus Messina.

La carriera di Mannino

L’ultimo colpo dell’intensa settimana è Manuel Mannino, roccioso difensore ed esterno classe 2000, che rappresenta di fatto la ciliegina sulla torta di questa prima fase di mercato. Mannino gode di un’importante carriera alle spalle, che inizia nel settore giovanile del Messina Sud, con i quali compie una lunga gavetta nella trafila. Nel 2014 arriva il passaggio alla corte del Città di Messina di Lo Re, con la quale affronta le categorie “Giovanissimi”, “Allievi” e “Juniores”. Nel 2017/2018 la Messana lo nota e lo tessera in vista del campionato di Promozione: successivamente, le esperienze in maglia Gescal ed il ritorno nel Città di Messina (in Serie D) offre un palcoscenico importante per la maturazione agonistica di Mannino. Nel 2019/2020 Mannino scende di categoria, accettando la proposta dell’Atletico Messina, nel campionato di Promozione. Dopo uno stop di due anni, Mannino riprende la propria carriera in una doppia tappa all’interno del mondo Gescal: nel 2022/2023, in maglia Gescal, affronta il campionato di Promozione, mentre l’anno successivo lo trascorre con la Real Gescal in Prima Categoria.

Due mosse in linea con uno dei punti cardine della società: la promozione delle risorse del territorio e la valorizzazione della qualità che la Messina calcistica può offrire.

