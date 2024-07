Villa San Giovanni, quanto ci vuole per rendere le spiagge accessibili a tutti? I dubbi posti al Sindaco

StrettoWeb

“Nei giorni scorsi ho presentato un’interrogazione a risposta scritta per conoscere quali siano le tempistiche per rendere le spiagge accessibili e quali siano le aree individuate per l’installazione delle soluzioni di cui l’amministrazione Caminiti ha parlato a mezzo stampa a Febbraio! Facendo un excursus era l’anno scorso quando la questione accessibilità spiagge aveva avuto luogo, mancando un bando di Città Metropolitana per lo stato di dissesto dell’Ente, così come dichiarato dall’amministrazione stessa a mezzo stampa e in sede di Consiglio Comunale!”. Così in una nota Stefania Calderone, Consigliere Comunale di Forza Italia al Comune di Villa San Giovanni.

Quest’anno, a Febbraio, sulla stampa locale un comunicato stampa

dell’Amministrazione comunale annunciava il progetto “Lo Stretto che include” per il quale la Città di Villa San Giovanni ha ottenuto il cofinanziamento per rendere le spiagge accessibili, al fine di “garantire a tutti il diritto al tempo libero e all’attività all’aperto, individuando aree apposite in cui installare soluzioni tecnologicamente adeguate per garantire la fruizione delle spiagge ai portatori di disabilità, con personale dedicato e profili individuati rispetto al ruolo da svolgere per il progetto”.

“Considerata la stagione estiva già inoltrata, l’interrogazione vuol essere conoscitiva e da stimolo affinché gli ostacoli vengano rimossi e che il diritto al tempo libero e all’attività all’aperto sia praticabile il prima possibile, senza distinzione alcuna, così come auspico che l’installazione delle pedane di accesso alle spiagge siano correttamente installate al fine da rendere praticabile la fruizione della spiaggia e del mare!”, conclude Calderone.

