Villa San Giovanni, pericolosissima assenza dello STOP all’imbocco autostradale

Da alcuni giorni l’incrocio di Via Italia a Villa San Giovanni (imbocco autostradale) è privo di segnaletica verticale, nello specifico manca soprattutto il segnale STOP direzione mare-monte provenendo dalla stazione.

Situazione pericolosissima in quanto quell’incrocio è stato più volte teatro di incidenti mortali e giornalmente vi transitano migliaia di autoveicoli, la maggior parte dei quali proviene dai traghetti e non conoscendo la zona procede senza dare la precedenza.

Non si comprende come mai non vi sia stato un tempestivo intervento di ripristino per scongiurare possibili incidenti e disagi. Eppure quell’incrocio spesso è regolamentato dalle forze dell’ordine, pertanto difficile che non ci siano state delle segnalazioni a chi di competenza.

