A Vibo Valentia convocato il Consiglio Comunale

Il Presidente del Consiglio Comunale di Vibo Valentia, Antonio Iannello, ha convocato in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione per il giorno 30/07/2024 alle ore 16:00 e di eventuale seconda convocazione per il giorno 01/08/2024 alle ore 16:00, presso la Sala delle adunanze consiliari del Palazzo Municipale.

Gli argomenti dell’odg

1. Comunicazioni del Presidente e/o Sindaco.

2. Presa d’atto delle dimissioni dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale e rielezione.

3. Proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 32/2024, avente ad oggetto: Decadenza termini di ratifica delibera di Giunta Comunale del 16.05.2024 n. 113 – Provvedimenti di salvaguardia degli effetti prodotti, ai sensi dell’art. 175, comma 5, del D. Lgs. 267/2000.

4. Proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 33/2024, avente ad oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 d.lgs 267/2000 in favore di diversi.

5. Proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 31/2024: Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2024 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000.

La seduta del Consiglio Comunale sarà disponibile in diretta streaming sul sito web istituzionale: http://www.magnetofono.it/streaming/vibovalentia/

