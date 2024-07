Vibo Valentia, allarme per la scomparsa di un 80enne: ricerche a tappeto

StrettoWeb

E’ stato attivato dalla Prefettura di Vibo Valentia, il piano provinciale persone scomparse relativamente alla scomparsa appunto di un uomo di 80 anni, Domenico Solano di cui da 4 giorni si sono perse le tracce.

Solano, residente nel comune di Mileto a Vibo Valentia, è un dipendente della Provincia di Vibo in pensione, sposato e con quattro figli. Domenico Solano sarebbe salito a bordo di un treno per raggiungere i nipotini ad Alessandria, in Piemonte senza però arrivare mai a destinazione e i familiari hanno quindi lanciato l’allarme per trovarlo.

