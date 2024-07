Vergogna al Parco Lineare Sud, fogna in mare. La denuncia: “ci sono famiglie e bambini, così si gioca con la salute”

StrettoWeb

Dopo lo sfogo dei bagnanti di Melito Porto Salvo, arriva un’altra denuncia riguardo alle acque reggine di colore marrone. In questo caso il riferimento è al Parco Lineare Sud e agli scarichi fognari presenti, come evidenziato dal Comitato di Quartiere “Torre Lupo”. “Nel tardo pomeriggio di oggi (ieri, ndr), nel tratto di mare del Parco Lineare Sud in direzione del passaggio a livello Soccorso, lo scarico fognario presente sott’acqua ha dato il meglio di sé! Non pioveva quindi non erano acque piovane. Con molta probabilità era fogna proveniente dal troppo pieno della condotta comunale. In tal caso perché il comune non ha immediatamente avvisato i bagnanti per evitare che facessero il bagno nella fogna? Era pieno di famiglie con tanti bambini che sguazzano in quel liquido maleodorante”.

“Se non era un problema della condotta quella fogna da dove arrivava? È stata chiamata più volte la guardia costiera che non è intervenuta, idem polizia municipale e carabinieri. Già alle 19 non ci sono pattuglie che possano intervenire! Riteniamo fosse una situazione di emergenza igienico sanitaria di cui l’amministrazione non se ne sta prendendo carico nonostante i sopralluoghi e le rilevazioni fatte dall’APS. Si sta giocando con la salute dei cittadini ma soprattutto dei bambini!“, si chiude la durissima denuncia del Comitato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.