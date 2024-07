Venetico festeggia il record del “Bianco e Nero” più grande d’Italia

StrettoWeb

Venetico in festa per un traguardo straordinario di pasticceria e non solo. Infatti, il 12 luglio è stato realizzato il record del “bianco e nero” più grande d’Italia. Una sfida lanciata dal giovane pasticcere Vincenzo La Monica con la famiglia, titolari del Bar Pasticceria La Monica a Venetico Marina in provincia di Messina, in collaborazione con l’associazione pasticceri italiani Conpait e con il supporto di alcuni sponsor che hanno sposato il progetto e con il patrocinio del Comune di Venetico.

Il Bianco e Nero versione estiva realizzato con mango e fragole ha dimensioni straordinarie se si pensa alla caratteristica fisica del dolce storico siciliano, si tratta infatti di una vera e propria piramide di bignè. Un diametro di 1,20mt per un’altezza di 1,15mt, il tutto composta da 3000 bignè per un peso complessivo che si aggira sui 150kg.

Hanno preso parte all’impresa anche Giovanni La Monica, Soccorso Colosi Giuseppe Leotta, Jenny Rainieri, Marco La Rosa, Gioacchino Gitto, Rosario Zappalà, Paola Chiatto.

