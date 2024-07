Veicoli abbandonati a Catanzaro: scende in campo la Polizia Locale

StrettoWeb

Decoro urbano, salvaguardia ambientale, rispetto delle regole del vivere civile. Questi gli obiettivi con cui l’amministrazione comunale di Catanzaro prosegue, in modo serrato, il contrasto all’abbandono di auto e moto in città, grazie alle attività condotte dal corpo della Polizia locale su tutto il territorio. Grazie alle recenti operazioni, sono stati circa trenta i veicoli rimossi dal suolo pubblico da nord a sud, con particolare riferimento al centro storico, Santa Maria, Corvo, Aranceto e Lido.

“Mezzi abbandonati da tempo, privi di targa, che occupano abusivamente strade e vie urbane causando non solo intralcio alla viabilità, ma anche rischi dal punto di vista dell’incolumità e della tutela ambientale”, evidenzia l’assessore alla sicurezza Marinella Giordano. “E’ un impegno che, grazie ai nostri vigili, sta continuando in maniera importante e che vuole rappresentare un segno tangibile della volontà dell’amministrazione di far sentire la propria presenza a tutela della comunità”.

“Un messaggio che speriamo venga ben recepito da quanti ancora, non rispettando gli spazi comuni, insistono ad abbandonare veicoli ormai usurati, noncuranti delle conseguenze di tali gesti. L’azione della Polizia locale serve, per l’appunto, anche da deterrente contro comportamenti che non possono essere tollerati e sporcano l’immagine della città”.

