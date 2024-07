Varapodio, grandi festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo | INTERVISTE

StrettoWeb

Si sono svolti a Varapodio, in provincia di Reggio Calabria, i solenni festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo. Il parroco Don Giovanni, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha detto: “la devozione per la Madonna è pietra miliare della comunità anche alla luce del miracolo di 130 anni fa dove la città è stata salvata dal terremoto”.

Varapodio, le parole di Don Giovanni

Per i festeggiamenti, come avviene ogni anno, sono tanti gli emigrati per lavoro o studio, che tornano a Varapodio per i festeggiamenti della Madonna. I festeggiamenti si sono chiusi con il concerto di Cecè Barretta.

Varapodio, le parole dell'artista Cecè Barretta

