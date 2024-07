Caos Vara a Messina, a rischio la processione di Ferragosto?

StrettoWeb

Era nell’aria da mesi ma non si era mai palesata in maniera ufficiale, ora la rottura tra il comitato storico della Vara di Messina e l’amministrazione comunale è evidente e si è palesata con un botta e risposta nella giornata di ieri che noi abbiamo ben evidenziato in due articoli distinti. In città si rincorrono voci e polemiche che rischiano di portare ad un annullamento della secolare processione di Ferragosto.

Le accuse del comitato

Mancano 25 giorni all’inizio ufficiale della manifestazione con l’uscita del Ceppo e tutto sembra essere fermo. Le accuse del comitato sono pesanti contro il Comune: “promesse non mantenute per ciò che riguarda il totale restauro della Machina Votiva, riconoscimento ufficiale del Gruppo non rinnovato dall’anno 2023 fino allo stato attuale, mancata programmazione, assenza totale di progetti, di volontà, sono stati numerosi i nostri appelli, ma purtroppo inascoltati”. “E’ impensabile “organizzare” un evento di questa portata, l’ evento principale di questa Città, in soli 20 giorni lavorativi”, insomma chiarezza assoluta da parte del Comitato.

La risposta di Caruso e Minutoli

La risposta degli assessori Caruso e Minutoli non si è fatta attendere: “siamo rammaricati e francamente incapaci di dare un significato alle parole espresse, a fronte di innegabile coinvolgimento del suo Presidente nelle decisioni tecniche e logistiche delle quali risulta competente. È innegabile l’apporto del Gruppo Storico per il coordinamento della Secolare Processione con i tiratori e dei momenti collaterali”.

Si arriverà ad un compromesso?

Le diversità di vedute evidenti tra Amministrazione e Comitato rischiano di far saltare tutta la manifestazione di Ferragosto. Domani si terrà un incontro tra il Sindaco Federico Basile ed i componenti del Gruppo per tentare di arrivare ad una quadra. Dalla Curia, invece, le bocche, al momento sono cucite, ma sicuramente potrebbe avere un ruolo di mediazione tra Comune e gruppo storico. Da evidenziare che la Vara, al di là dell’importante aspetto religioso, richiama migliaia di turisti a Messina da tutta la Sicilia e buona parte della Calabria, per un evento spettacolare che si perde nella notte dei tempi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.