Val Gallico, altro rinforzo: arriva il difensore Juan Ignacio Dominguez

StrettoWeb

L’Asd Val Gallico Calcio comunica di “aver raggiunto l’accordo con il calciatore Juan Ignacio Dominguez. Difensore spagnolo, classe 1999, nonostante le sue lunghe leve (190 cm) e grande fisicità, è dotato di ottima agilità. Può giocare sia da centrale sia da terzino”. Settimo nuovo arrivo per la società reggina.

Nella sua carriera Dominguez ha indossato le maglie di Periso, Alcobendas, San Sebastian De Los Reyes e Moscardo, nel campionato Preferente (quinta serie spagnola). Nella scorsa stagione ha giocato in Italia, disputando i playoff per la Serie D con la maglia della Jonica FC di Santa Teresa di Riva (ME).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.