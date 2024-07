Calcio, ancora Val Gallico: arriva un argentino cresciuto nel Gimnasia de la Plata

StrettoWeb

L’Asd Val Gallico Calcio continua a muoversi sul mercato per definire il nuovo organico per la prossima stagione. Il club pesca ancora dal Sudamerica, comunicando di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Martin Robaina. Difensore centrale e terzino sinistro (può essere impiegato sia in una difesa a tre sia in una difesa a quattro) classe 1999, argentino con cittadinanza spagnola, si annuncia come “un vero lusso per la categoria in quella che sarà la prima esperienza in Italia. È un assistito della MM Sport Manager, del procuratore Ezequiel Manzano, che la società ringrazia per la buona riuscita della trattativa, in sintonia con il DS Verduci”, si legge nella nota della società.

“Cresciuto nelle giovanili del Gimnasia de la Plata (con Diego Armando Maradona!) nel 2021 abbraccia l’Europa, indossando la maglia dell’HNK Vukovar per due anni e mezzo, ottenendo anche la promozione in Seconda Divisione (l’equivalente della Serie B italiana). Nel 2023 si trasferisce in Svezia, tra le fila dell’Assyrisca, ottenendo la promozione in Division 1 (terza serie, equivalente alla Serie C italiana)”.

RIEPILOGO ACQUISTI: Zampaglione (p); Iacono (d), Scaramuzzino (d), Dominguez (d), La Cava (d), M. Robaina (d); Pangallo (c), Torres (c), Artuso (c); Anderson Lima (a), Carvajal (a).

