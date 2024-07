Università Mediterranea, Corso in Progettazione pedagogica: a cosa serve e a chi è rivolto

StrettoWeb

Al via per il secondo anno accademico il Corso di laurea Magistrale in Progettazione pedagogica e gestione dei servizi educativi per i minori (classe LM-50) con cui l’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha arricchito l’offerta formativa dell’area delle Scienze umane del Dipartimento DiGES.

Tutte le info sul corso

Il Corso di Laurea di durata biennale consente di acquisire la qualifica di pedagogista (L. 2015/2017), professionista di livello apicale e specialista dei processi educativi riguardanti in particolar modo i minori con bisogni educativi speciali (per difficoltà di apprendimento, disabilità, situazioni di svantaggio socio-culturale, esigenze connesse alla interculturalità, alle tecnologie e ai nuovi media). Il Corso non è ad accesso programmato. Possono iscriversi gli studenti che abbiano conseguito una laurea triennale nella classe 18 (DM 509/99) o nella classe 19 (DM 270/04).

Per gli studenti in possesso di una laurea triennale in altre classi è necessario possedere taluni requisiti curriculari (numero minimo di cfu conseguiti in raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari. Per maggiori informazioni https://www.unirc.it/documentazione/didattica/regolamenti_didattici/LM50.2024.pdf?k=55314fc9).

L’offerta didattica del Corso intreccia gli ambiti psico-pedagogici, metodologico-didattici e sociologici con quelli giuridico-economici al fine di formare figure professionali capaci di rispondere, con alte competenze teoriche e pratiche, alle esigenze educative emergenti nei contesti lavorativi pubblici e privati anche alla luce delle novità legislative introdotte dalla L. 55/2024, istitutiva dell’albo professionale dei pedagogisti.

I laureati in Progettazione pedagogica e gestione dei servizi educativi per i minori potranno svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, funzioni di consulenza tecnico-scientifica, attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica (in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario).

Il titolo di studio consente di accedere anche alla docenza nella scuola secondaria superiore per le classi di concorso (aggiornate secondo il DM 259/17) A-18 “Filosofia e Scienze umane” e A-19 “Filosofia e storia”. Il Corso forma specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti con disabilità, esperti della progettazione formativa e curricolare – e consiglieri dell’orientamento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.