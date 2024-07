“UnicalFesta”, torna l’atteso appuntamento estivo dell’Ateneo | DETTAGLI

StrettoWeb

Tutto pronto per l’edizione 2024 di UnicalFesta, la manifestazione che attraverso spettacoli, incontri, dibattiti e appuntamenti sportivi vuole far vivere il Campus dell’Università della Calabria nella sua dimensione più piena. Per cinque giorni l’Ateneo offrirà momenti di svago, concerti, dj set, rappresentazioni teatrali e occasioni di approfondimento culturale che arricchiranno l’esperienza universitaria, coinvolgendo anche tutto il territorio di riferimento.

Gli eventi in programma

Il primo evento in calendario (5 luglio) sarà la cerimonia di premiazione ufficiale degli Unical Games, la manifestazione che dal 10 giugno ha coinvolto l’intera comunità universitaria con tornei di cinque discipline sportive (calcio a 5, pallavolo, pallacanestro 3vs3, tennis e corsa) e cinque giochi (tiro alla fune, calcio balilla, corsa con i sacchi, e-sport e burraco).

Si prosegue l’8 luglio con la presentazione del libro “Di fragole e illusioni. La speranza è sempre bambina” di Sonia Vivona, tecnologa del CNR ed esperta di sostenibilità. Il giorno successivo appuntamento al Teatro Auditorium Unical con lo spettacolo “La guerra di Troia non si farà” rappresentato da AttorInCorso e liberamente ispirato al testo di Jean Giraudoux, mentre il 10 luglio si ballerà sotto l’Aula Caldora grazie a “Faccio un casino – Il festino indie”.

La rassegna si chiuderà giovedì 11 luglio con Dario Brunori – che nel pomeriggio tornerà ancora una volta all’Unical bissando il talk che lo scorso anno ha entusiasmato il pubblico – e con l’atteso concerto di Eman nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro Unical (piazza Vermicelli). Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito.

