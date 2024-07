“Ti prego, fermati”: il cantante Ultimo e gli incontri speciali con delle fan alle Isole Eolie

StrettoWeb

Qualche settimana fa ha incantato tutti a Messina, con il concerto dei record allo stadio San Filippo, ma Ultimo ha detto che in Sicilia ci torna spesso, perché ci sta bene. “La Sicilia la metto tra quei posti che riescono a farmi sentire ‘Altrove’. Quando sono qui mi sento sereno, in pace con me stesso. Vengo sempre qui quando finisco il tour perché è il mio posto preferito dove venire a staccare. Ormai ad ogni concerto sempre di più, capisco che non è solo un concerto”, il suo post sui social dopo il concerto.

E infatti il cantante romano Niccolò Moriconi si sta divertendo in queste ore in giro per le Isole Eolie. Con la sua moto d’acqua, sui social, si è filmato mentre cantava alcune sue canzoni a Panarea. Poi, vicino a una grotta, l’incontro speciale con alcune fan, che lo hanno pregato di fermarsi per un selfie al volo. In alto il video.

