Tutte le FOTO della storica traversata di Jaan Roose: lo Stretto di Messina come non l’abbiamo mai visto | GALLERY

Delle foto che rimarranno nella storia, così come ci rimarrà Jaan Roose: il primo uomo ad attraversare lo Stretto di Messina su una slackline larga appena 1,9 cm e tesa per oltre 3,6 km a oltre 200 metri di altezza. Momenti di tensione e bellezza sportiva che non potevano non essere immortalati in degli scatti fotografici mozzafiato. Nella fotogallery a corredo dell’articolo una selezione delle migliori fotografia relative all’impresa straordinaria compiuta dallo slackliner estone questa mattina, fornite direttamente dai fotografi di RedBull che ha organizzato l’evento.

Il ritratto di una sfida sportiva mai provata prima che rimarrà per sempre impressa nei cuori e nelle memorie dei presenti e dei telespettatori, nell’unicità paesaggistica e ambientale del panorama dello Stretto.

Jaan Roose attraversa lo Stretto di Messina: le immagini dei primi passi dal pilone di Santa Trada

