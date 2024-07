Turista tedesco colpito da peritonite su crociera nel mar Jonio tra Grecia e Malta: soccorso con elicottero al largo di Catania

StrettoWeb

Nella giornata di ieri, un elicottero della Guardia Costiera è intervenuto nella per soccorrere un passeggero di nazionalità tedesca, a bordo di una nave crociera in transito a circa 80 miglia dalla costa calabrese. Il comandante della nave “AIDABLU”, proveniente da Corfù e diretta a La Valletta, in navigazione al largo di Crotone, ha contattato, tramite i canali di emergenza, il Centro operativo nazionale della Guardia costiera, chiedendo l’evacuazione medica a favore di un passeggero bisognoso di immediate cure per un sospetto caso di peritonite.

Il coordinamento è stato assunto dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria che, sentito il parere del Centro italiano radio medico attivo h24 per l’assistenza alle unità navali in navigazione, ha chiesto l’intervento di un velivolo del secondo Nucleo aereo della Guardia costiera di Catania predisponendo tutte le azioni necessario per garantire l’imbarco in sicurezza del malcapitato.

Alle 14.20, dopo aver raggiunto la posizione del mercantile, dall’elicottero è stato ammainato a mezzo verricello l’aerosoccorritore della Guardia Costiera il quale, arrivato sul ponte della nave, ha imbragato in sicurezza il malcapitato che, una volta stabilizzato, è stato imbarcato a bordo dell’elicottero. Grazie alla perizia del pilota dell’elicottero Nemo 11-10 – Guardia Costiera, è stato effettuato il trasbordo dell’infortunato che è stato subito portato all’ospedale civile “Cannizzaro” di Catania ed affidato alle cure del personale sanitario del 118.

